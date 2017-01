Leverkusen: 150 Jahre Bahnhof Opladen

Der heutige Leverkusener Ortsteil hat vor 150 Jahren seinen Bahnhof bekommen. Eine Ausstellung im Haus der Stadtgeschichte blickt auf die Zeit zurück und zeigt Urkunden, Schriftwechsel und das frühere Ortsschild. Von Monika Klein

Vor 150 Jahren wurde in der Stadt Opladen der erste Bahnhof eingeweiht. Dort hielten Züge der Linie Haan-Deutz der Bergisch-Märkischen Eisenbahngesellschaft. Damit begann eine wechselvolle Geschichte, die ab Sonntag in der Ausstellung "150 Jahre Bahnhof Opladen" im Haus der Stadtgeschichte Villa Römer zu sehen ist. Den Kern bilden die Foto- und Texttafeln, die Kurt Kaiß, Markus Tigges und Ulrich Müller im vergangenen Sommer zusammengetragen und 14 Tage lang im CBT-Wohnhaus Upladin gezeigt hatten. Viel zu kurz, fand Walter Montkowski von der Stadtgeschichtlichen Vereinigung und ergänzte diese Tafeln um weitere vertiefende Ausstellungsstücke.

Das größte ist das Schild "Opladen", das bis vor kurzem noch Reisenden auf Gleis 2 Orientierung boot. In Vitrinen sind außerdem Dokumente aus dem Stadtarchiv ausgestellt. Beispielsweise sind Urkunden zu sehen, die unter anderem zeigen, dass ein Lokführergehalt 1907 ganze 1700 Mark pro Jahr betrug. Oder der Schriftwechsel zwischen dem Opladener Bürgermeister und der Königlichen Eisenbahndirektion, in dem es um zwei zusätzliche Beamte an der Bahnsteigsperre ging. Ebenfalls zu sehen: Das Exposé, mit dem Bruno Wiefel 1959 nach Frankfurt fuhr, um für einen Bahnhofs-Neubau zu werben, zumindest aber eine gründliche Renovierung. Die unhaltbaren Zustände hatte er auf Bildern festgehalten. Dennoch dauerte es Jahre bis der Altbau abgerissen und durch das moderne Stationsgebäude ersetzt wurde, das inzwischen ebenfalls verschwunden ist. Ein Architekturmodell des Baus von 1967 ist dort ebenso zu sehen wie ein alter Fahrplan, Modelleisenbahnen oder eingroßes Modell der Lok 103. Die Tafeln sind übrigens auf den neusten Stand gebracht. Im kleinsten Erkerraum, wo die neuere Opladener Bahngeschichte mit Rück- und Neubau dargestellt ist, wird auch ein Foto vom Dezember 2016 gezeigt, als der erste Zug über das neu verlegte Gütergleis rollte. 20 Jahre älter als der Opladener Bahnhof ist übrigens der in Küppersteg, wo schon 1845 Züge der ersten und wichtigsten Rheinlinie von Köln nach Düsseldorf hielten. Mehr über den "Postbahnhof in Küppersteg" und die Bedeutung für die Entwicklung der Region erfährt man bei einem Vortrag am 16. März in der Villa Römer. Dieser Vortrag ist Teil eines Begleitprogramms, das am 26. Januar um 19.30 Uhr mit einem Vortrag des Eisenbahnhistorikers Kurt Kaiß startet. Am 12. Februar zeigt und kommentiert Stadtarchivarin Gabriele Johns einen Film "Opladen 1964". Highlight ist die Exkursion, die am Samstag, 18. März um 10 Uhr am Bahnhof Opladen startet: eine vierstündige Schienenbusfahrt über Düsseldorf, Erkrath, Wuppertal, die Müngstener Brücke und zurück (Kosten 38 Euro, Anmeldung 0214 23563).

Am Sonntag, 15. Januar, um 11 Uhr wird die Ausstellung eröffnet, die bis 30. März in der Villa Römer zu sehen ist. Öffnungszeiten samstags 11 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags 11 bis 16 Uhr.

Quelle: RP