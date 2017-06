später lesen Doppelte Sperrung am langen Wochenende So läuft die Sperrung der A3 ab 2017-06-14T14:54+0200 2017-06-14T14:48+0200

Am langen Wochenende droht das nächste Stau-Chaos. Zwei Abschnitte der Autobahn 3 in Richtung Oberhausen werden gesperrt. Wie läuft so eine Vollsperrung bei laufendem Verkehr eigentlich ab? Wir haben nachgefragt.