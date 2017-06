Stefan Schaumberg ist zum siebten Mal den Halbmarathon in Leverkusen gelaufen. "Ich bin nach 2:20 Stunden ins Ziel gekommen. Das ist 20 Minuten langsamer als sonst. Aber bei der Hitze ist das normal", sagt der Krankenpfleger. "Am schlimmsten war die Hitze an der Wupper."