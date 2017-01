Leverkusen: Feuerwehr hat 28 Blitzeis-Einsätze

Eine heiße Einsatznacht hat die Feuerwehr wegen des Glatteises hinter sich. Sie rückte zwischen Samstag, 16 Uhr, und gestern, 6 Uhr, zu insgesamt 65 Notfällen aus - 28 davon wetterbedingt, berichtete die Feuerwehr gestern. Ein Leverkusener wurde bei einem Verkehrsunfall verletzt, bei 27 Notfällen sind Menschen auf dem spiegelglatten Untergrund gestürzt und mussten ins Krankenhaus transportiert werden.

Ein RP-Leser berichtete gestern dies: "Auf der Autobahn ist so mancher am Samstag noch gefahren wie bekloppt, da sind Leute mit Tempo 160 bis 170 an mir vorbeigerast. Die hatten offenbar von Glätte nichts mitbekommen oder haben gedacht, wo gestreut ist, da ist es auch nicht glatt. Das war aber längst nicht überall der Fall." Die Technischen Betriebe (TBL) hatten fürs vom Wetterdienst angekündigte Glatteiswochenende vorgesorgt, streuten ab Samstagmorgen präventiv und später weiter Solelösung und Feuchtsalz "auf verkehrswichtigen Hauptverkehrsstraßen", kontrollierten Brücken- und Treppen. Gestern regte ein zweites Thema auf: "Bei dem Nebel tagsüber sind etliche Autofahrer ohne Licht gefahren, waren so fast nicht zu sehen", klagte ein weiterer RP-Leser der Redaktion.

(LH)