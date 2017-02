Leverkusen: Politik fordert Kita am Klinikum

Eine Kita auf dem Klinikum-Gelände (wir berichteten exklusiv) - das bleibt Thema in der Politik. Das Ratsbündnis aus CDU, Grünen, und OP plus trägt es mit einem Antrag in die Gremien.

Darin heißt es: "Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Klinikum Leverkusen auf dem Gelände des Klinikums oder in unmittelbarer Nachbarschaft alle Voraussetzung für die Errichtung einer mindestens zweigruppige Kindertagesstätte zu schaffen."

Die Kita solle sowohl den vorhandenen Bedarf im Stadtteil decken, also auch den Mitarbeitern des Klinikums und weiterer Firmen im Gesundheitspark offen stehen, formulieren die Antragsteller. Sie begründen mit einem Bericht unserer Redaktion von Anfang des Monats: "Die bisherige Kindertagesstätte auf dem Klinikumgelände wird zu 31. Dezember 2017 geschlossen. Was danach passiert, ist offen." Der dringende Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten (U3/Ü3) in der Stadt auf die nächsten Jahre sei bekannt. Die ersatzlose Streichung einer Kita in Schlebusch-Süd, auch wenn es sich im gegebenen Fall um die Aufgabe einer ,nur' eingruppigen Kita im Klinikum handele, könne man nicht hinnehmen. Da helfe es nicht, dass die Stadt angemerkt habe, sie wolle Engpässe bei der Kinderversorgung durch Großtagespflegestellen auflösen. "Dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz kann und darf man so nicht gerecht werden", schimpft das Ratsbündnis und führt das Recht auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie an: "Das Klinikum bietet auf seinem Gelände um 2.300 eigene Arbeitsplätze, hinzu kommen viele weitere Arbeitsplätze bei MediLev, PysioLev, Synlab, Med 360° u.a.. Bei einem großen Teil der Arbeitskräfte handelt es sich um Frauen, viele davon sind in Teilzeit." Auch deshalb sei die Stadt gefordert, dem Bedarf an Plätzen dort gerecht zu werden.

(LH)