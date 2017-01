später lesen Leverkusen Sportlerehrung im Schloss Morsbroich Teilen

In feierlicher Runde trafen sich gestern die Sportler zum traditionellen Empfang im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich. An dem Abend ehrte die Stadt Leverkusen diejenigen, die 2016 herausragende Leistungen und große Erfolge gezeigt haben. Klaus Beck, Vorsitzender vom TSV Bayer 04 Leverkusen, äußerte sich mehr als zufrieden und überlegt zurzeit, welche Talente an Olympia herangeführt werden. "Vier Jahre sind lang, trotzdem wollen wir mal schauen", sagt er. Die Gäste konnten sich ins Goldene Buch eintragen. Geladen waren unter anderem Annike Krahn, Felix Drahotta, Heinrich Popow, Guido Rödel, Markus Rehm und Johannes Floors.