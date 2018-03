später lesen Mettmann Rewe-Markt an der Flurstraße hat einen neuen Inhaber FOTO: cz FOTO: cz 2018-03-01T17:41+0100 2018-03-02T00:00+0100

Der Rewe-Markt an der Flurstraße in Mettmann hat einen neuen Betreiber: Frank Hendricks (45) ist jetzt der Inhaber des Rewe-Marktes. Er hat den Markt von Frank Runkel übernommen, der den Rewe-Markt mit dem angeschlossenen Getränkemarkt als Inhaber seit 2003 führte. Hendricks, der vom Niederrhein stammt, hat eine breite Berufserfahrung als Markt- und Bezirksmanager bei Rewe Dortmund gesammelt. "Ich möchte das Sortiment erweitern, und dabei setzte ich vor allem auf regionale Produkte", so Hendricks. Ein Großteil der 20 Mitarbeiter, die nicht zu Runkel gewechselt sind, hat er übernommen. Der Getränkemarkt, die Metzgerei, die Bäckerei sowie Post- und Lotto-Toto bleiben. Von Christoph Zacharias