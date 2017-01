Mettmann: Viele bunte Ideen für das Kommunionfest

Der "Markt der Möglichkeiten" der katholischen Gemeinde sollte dabei helfen, Kinder in das Gemeindeleben einzubinden. Von Kira Alex

Es gab allerhand zu entdecken am Sonntagvormittag in den Räumen der katholischen Kindertagesstätte Thomas Morus. Von Armbändern, Tisch- und Blumendekorationen über Andrea Noltes Einladungs- und Glückwunschkarten bis zu Bastelmaterialien und Büchern war vieles zu finden.

Zum ersten Mal veranstaltete das katholische Kindergarten- und Familienzentrum Thomas Morus eine solche Ideenbörse - sie nennen sie den "Markt der Möglichkeiten". Es sollte gestöbert, gekauft und vor allem inspiriert werden. Jeder konnte kommen: Kommunionskinder, Eltern oder Großeltern.

"Das ist ein Versuch, so etwas machen wir hier ja zum ersten Mal. Dafür läuft es bisher aber relativ gut", erzählte Katechetin Andrea Lauer, die sich über die vielen Besucher freute, die durch die Räume liefen und sich von den guten Kleinigkeiten inspirieren ließen. Der Markt der Möglichkeiten war ein zusätzliches und vollkommen freiwilliges Angebot zu den Gruppenstunden mit den Katecheten der Erstkommunionskinder und den Sonntagsgottesdiensten. "So etwas bindet die Kleinen natürlich schon früh in die Gemeinde mit ein. Die Ideenbörse ist quasi aktives Gemeindeleben und jeder darf daran teilnehmen", erklärte Lauer.

Andere Ergänzungsangebote sind zum Beispiel der Besuch der Hostienbäckerei Kevelaer oder Singworkshops. Es gehe nicht darum, dass die Kinder selbst Dekorationen oder Grußkarten für ihre Kommunion basteln, der Markt diene eher als Inspiration, wie das Katechetenteam erzählt. "Es geht quasi um die Kreativität rund um das Kommunionfest", so Lauer. Nicht nur Deko oder kleine Geschenke und Mitbringsel konnten erworben werden, es gab auch eine Kommunions-Kleiderbörse. Dort konnte jeder gut erhaltene Kleidung für diesen einmaligen Anlass kaufen oder selber zum Kauf anbieten.

Das gesamte Gemeinde-Team war in den "Markt der Möglichkeiten" mit eingebunden: Ehrenamtliche Helfer des Kleinkindgottesdienst-Vorbereitungskreises betreuten die kleinsten Markt-Besucher in der Turnhalle der Kindertagesstätte. Die Gruppenleiter der Pfarrjugend boten das "Café am Sonntag" an - dort wurden selbst gemachte Waffeln, Kaffee, Kakao und Punsch zur Stärkung angeboten. Kinderbuch-Autorin Petra Postert stellte ihr Erstkommunion-Erinnerungsbuch vor. In diesem ganz besonderen Album haben nicht nur die eigenen Erinnerungen rund um das Fest Platz, außerdem findet man noch viele lustige und spannende Geschichten darüber, was man an diesem besonderen Tag der Erstkommunion so alles erleben kann.

Die Ideenbörse ist eine neue Idee, die sich auch zukünftig in das Programm der katholischen Kirchengemeinde etablieren könnte - denn der erste Markt der Möglichkeiten war ein Erfolg.

Quelle: RP