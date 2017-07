später lesen Schlangen in Mönchengladbach ausgesetzt Besitzer der ausgesetzten Pythons gefunden FOTO: Shutterstock/Cellistka, GEM FOTO: Shutterstock/Cellistka, GEM 2017-07-05T13:11+0200 2017-07-05T22:04+0200

Der Mann, der am Dienstag 18 Königspythons an einem Container in Mönchengladbach zurückgelassen hat, wurde ermittelt. Zeugen hatten dem Ordnungsamt einen Hinweis gegeben.

