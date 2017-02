später lesen Mönchengladbach Obstbaum drohte auf Stromleitung zu fallen 2017-02-26T19:17+0100 2017-02-27T00:00+0100

Ein gespaltener Obstbaum hat am Samstagnachmittag für einen Einsatz von Feuerwehr, NEW und des Stadtbetriebs Mags an der Graf-Haeseler-Straße gesorgt. Der etwa zwölf Meter hohe Baum hatte sich gegen 14.24 Uhr vertikal gespalten und drohte auf die Straße zu stürzen, wie die Feuerwehr mitteilte.