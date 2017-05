Mönchengladbach: Sichergestelltes Diebesgut: Heute Termin bei Polizei

Die "EK Albatros" der Polizei sucht weiterhin nach Eigentümern von Diebesgut, das bei der Festnahme einer organisierten Bande von Wohnungseinbrechern sichergestellt wurde. Die Gegenstände stammen höchstwahrscheinlich aus Taten, die nach Anfang 2016 begangen wurden.

Die Polizei hat gestern auf der Seite www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/3622993 ein vorerst letztes Fahndungsbild veröffentlicht, um auf den öffentlichen Termin am heutigen Samstag, 29. April, hinzuweisen. Zwischen 9 und 16 Uhr können Opfer von Wohnungseinbrüchen die noch nicht zugeordneten Gegenstände in der "Ausstellung" der EK Albatros noch einmal genauer in Augenschein nehmen.

Besucher melden sich bitte bei der Wache an der Einfahrt zum Polizeipräsidium. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das jüngste Fahndungsbild zeigt ein Feuerzeug. Auf diesem befindet sich die Gravur "Lübbe Spedition 05438-1211". Geschädigte, die ihr Eigentum wiedererkennen, melden sich bei EKAlbatros.Moenchengladbach@polizei.nrw.de.

