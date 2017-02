Brutal sind zwei junge Männer am Dienstagabend in der Moerser Innenstadt vorgegangen.

Ein 19-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn und ein 28-Jähriger aus Dortmund waren am Dienstag um 18.15 Uhr in einem Modegeschäft an der Steinstraße von einem Detektiv bei einem Diebstahl erwischt worden. Als der Detektiv die Diebe am Ausgang anhielt, seien die Täter renitent geworden, hätten den Ladendetektiv geschubst und geschlagen. Gemeinsam mit einem Zeugen gelang es dem Kaufhausdetektiv, die Diebe zu überwältigen. Die beiden Täter wurden laut Polizeibericht vorläufig festgenommen.

(sep)