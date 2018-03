Die Gewerkschaft Verdi hat am 20. März 2018 in zahlreichen NRW-Städten zu einem Warnstreik im Öffentlichen Dienst aufgerufen. Auch in Moers beteiligten sich viele Mitarbeiter an dem Ausstand.

