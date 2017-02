später lesen Moers Standesamt startet neues Portal für Urkunden im Netz 2017-02-22T18:47+0100 2017-02-23T00:00+0100

Neuer Online-Service des Moerser Standesamtes: Ab Mittwoch, 1. März, startet das Urkundenportal. Dort kann man online zum Beispiel Geburtsurkunden, Eheurkunden und andere Bescheinigungen anfordern. Voraussetzung: Man benötigt Urkunden für sich selbst, Verwandte in gerader Linie oder Geschwister, oder man weist ein rechtliches Interesse nach. Die Identität muss durch ein Upload des Personalausweises oder Reisepasses belegt werden. Wenn keine Gebührenbefreiung besteht, kostet eine Urkunde 15 Euro. Diese werden per Mail angefordert. Das Dokument kommt per Post. Das Urkundenportal ist erreichbar unter www.moers.de/de/stichwoerter/urkunden-gebuehren-5663159