Nettetal: Mit der RP Karten gewinnen für "Session possible"

Am Donnerstag, 22. März, 20 Uhr, wird im Lobbericher Seerosensaal, Steegerstraße 38, die Musikreihe "Session possible" fortgesetzt: Wolf Coderea ist nicht nur mit seinen Saxofonen und Klarinetten dabei.

Er hat auch eingeladen: Gitarrist Mirko van Stiphaut, einer der Erfinder der Popolski Show, die beiden Sängerinnen Ravenna Moscoso und Tamara Bencsik sowie Donovan Aston am Keyboard. Mit Dirk Sengotta am Schlagzeug, der mit Sänger Sasha aufgetreten ist, steht das Grundgerüst für den Abend. Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse (geöffnet ab 18.30 Uhr) 22 Euro. Vorverkauf in Lobberich: Papierboutique, Von-Bocholtz-Straße 5, und Casa Cosie Mode, Hochstraße 15, sowie über den Seerosensaal, Telefon 02153 9591460.

(busch-)