Neuss: 43-Jähriger wegen Einbruchs vor Gericht

Der Angeklagte muss sich am 10. Januar vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verantworten.

Ein 43 Jahre alter Neusser muss sich am 10. Januar wegen mehrfachen Wohnungseinbruch-Diebstahls vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verantworten. Dem Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, am 9. Dezember 2015 zusammen mit einer mutmaßlichen Komplizin in eine Wohnung in Düsseldorf eingebrochen zu sein. Dort habe er auf dem Balkon in Kisten gelagertes Werkzeug im Wert von rund 7000 Euro entwendet und in seine Wohnung gebracht. Am 4. Januar diesen Jahres soll sich der Angeklagte gegen 22.30 Uhr darüber hinaus Zugang zu einer weiteren Wohnung im gleichen Gebäudekomplex verschafft haben. Ihm wird vorgeworfen - in Begleitung einer weiblichen Person - mit einer Bohrmaschine das Türschloss geöffnet zu haben. Danach habe er laut Anklageschrift einen Fernseher der Marke Samsung im Wert von rund 1000 Euro entwendet.

Der Angeklagte soll ein weiteres Mal in dem Gebäudekomplex zugeschlagen haben. So wird ihm vorgeworfen, im Zeitraum vom 5. bis zum 17. Mai diesen Jahres eine Wohnung mit einem Nachschlüssel betreten zu haben, um das gesamte Mobiliar im Wert von rund 5000 Euro zu entwenden - obwohl dem 43-Jährigen mit Beschluss vom 7. Januar des Landgerichts Düsseldorf untersagt gewesen sei, die Wohnungen der Geschädigten zu betreten.

Gemeinsam mit der Polizei kann man Einbrechern einen Riegel vorschieben. Einbruchshemmende Sicherungen machen Tätern die Arbeit schwer. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten deshalb kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes. Individuelle Termine, entweder alleine oder auch in der Gruppe, können unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden. Die Beratungen finden in einem speziellen Raum in der Kreispolizeibehörde an der Jülicher Landstraße statt. Nähere Informationen auch zur Kampagne "Riegel vor!" finden Interessierte im Internet: www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss.

