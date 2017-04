Neuss: Abiturienten feiern Abschied mit Bässen und Traktoren

Die Abiturienten aus Neuss und dem Umland zogen an ihrem letzten Schultag mit ihrer großen Abi-Parade quer durch die Stadt. Von Oliver Burwig

Ein Abschied ist ja meistens nichts, über das man sich freut – es sei denn, es ist die Schule, die man für immer hinter sich lässt. Hunderte Abiturienten aus Neuss, Dormagen, Grevenbroich und dem Kreis tanzten, sangen, jubelten und feierten bei der Tour am Freitag durch die Stadt. Traktoren und Lieferwagen zogen die Mottowagen, auf denen Soundsysteme die Straßen mit Elektro-Musik beschallten und die Abi-Truppen, die hinter ihnen herliefen, in Partylaune brachten.

Am Wegesrand schauten ihnen dabei Hunderte Freunde, Eltern und Anwohner zu, machten Fotos und Videos. Die einzelnen Schulen, die sich Mottos gaben wie "Abikalypse", "Worst BehABIour" (Worst Behaviour ist Englisch für schlechtestes Benehmen) oder "Abiturensohn", ließen sich auch an der Mottokleidung ablesen, die die Schülergruppen traditionsgemäß trugen.

FOTO: Woitschützke, Andreas

Neben glitzernden Konfettis regnete es Luftschlangen von den Paradewagen, DJs feuerten die hinter ihnen herziehende Menge an, die vom Neumarkt zur Rennbahn zog, wo die Party mit dem Abi-Festival weiterging. Doch in die Euphorie über den letzten Tag mischte sich am Ende doch ein wenig das Gefühl des Abschieds: "Ich werde es vermissen, jeden Tag meine Freunde zu sehen", sagt Jana Heinen, die dann aber schnell mit ihren Freundinnen Jessica Nunes, Karolin Brimmers und Vanessa Kowol weiterzieht.