Neuss: Anwohner fordern Kreisverkehr

Ebert-Platz im Fokus von Nachbarschaftsinitiative. Schreiben an Verwaltung. Von Andreas Buchbauer

Die Nachbarschaftsinitiative "Sichere Bergheimer Straße" nutzt die dort derzeit laufende Baumaßnahme, um vehement für einen Kreisverkehr am Friedrich-Ebert-Platz zu werben. Dieser sei eine gute Lösung, um den Verkehr im Einmündungsbereich zwischen Friedrichstraße und Bergheimer Straße zu steuern. Bernd Roloff, Sprecher der Nachbarschaftsinitiative, hat sich daher in einem Schreiben an Bürgermeister Reiner Breuer, das Amt für Verkehrslenkung und die Stadtplanung gewandt. Zudem soll die Politik eingeschaltet werden. Die 2009 formierte Nachbarschaftsinitiative möchte wissen, ob die Kreisverkehrspläne im Rathaus auf der Agenda sind.

An der Bergheimer Straße wird seit Mitte Januar der gesamte Fahrbahnbereich inklusive Unterbau erneuert, zudem werden Restarbeiten an den Gehwegflächen abgeschlossen. Wegen der Baumaßnahmen wurde die Straße gesperrt. Die Bergheimer Straße wird im Rahmen der Maßnahmen runderneuert. Die Nachbarschaftsinitiative hat neben der Anregung des Kreisverkehrs jedoch noch weitere Anliegen, die Roloff in seinem Schreiben anspricht. So moniert er eine bei der herkömmlichen Gestaltung unklare Führung des Radweges stadtauswärts am Ende der Friedrichstraße. Er setzt sich dafür ein, den Radweg unter Wegfall der zweiten Fahrspur in die Bergheimer Straße eindeutig geradeaus einzurichten. Damit entfalle das Problem der Einfädelung auf eine Spur am Anfang der Bergheimer Straße. Befürchtungen, durch den Rückfall der zweiten Spur drohten Rückstaus bis zur Zollstraße, teilt Roloff nicht. Die Nachbarschaftsinitiative könne vielmehr derzeit beobachten, dass die aufgrund der Bauarbeiten erfolgte Sperrung der Straße zu keinen größeren Problemen auf dem Platz beziehungsweise in die Friedrichstraße führe. Roloff verweist darauf, dass eine zweite Spur probeweise gesperrt werden könne, um die tatsächlichen Auswirkungen - insbesondere mit Blick auf etwaige Rückstaus - zu beobachten.

Die Stadt bestätigt den Eingang des Schreibens. Die Vorschläge der Nachbarschaftsinitiative "Sichere Bergheimer Straße" würden nun geprüft.

Quelle: NGZ