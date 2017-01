später lesen Neuss Assmann darf den nächsten Erzbischof mitwählen Teilen

2017-01-18T20:25+0100 2017-01-19T00:00+0100

Der Aufstieg in der Kirchenhierarchie des Erzbistums hat eine Farbe: Lila. Eine Soutane in dieser Farbe darf Monsignore Guido Assmann, seit 2007 Oberpfarrer an St. Quirin und Kreisdechant im Rhein-Kreis, künftig in der Liturgie tragen. Sie drückt seine Stellung als nichtresidierender Domkapitular aus, zu dem Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki den 52-jährigen Neusser ernannt hat. Neben Domdechant Robert Kleine ist Assmann künftig der zweite Neusser in dem 16-köpfigen Domkapitel, dessen vornehmste Aufgabe es ist, im Fall einer Sedisvakanz den neuen Erzbischof zu wählen. Damit aber rechnet Assmann nicht so bald.

