Alexander Und Marie: Die Lieblingsnamen der Neusser

Es ist diese eine Szene aus der Sendung "Die Wollnys", die immer wieder in der mittlerweile abgesetzten Fernseh-Show "TV Total" abgespielt wurde. Mutter Wollny ruft ihre Kinder zum Essen - und pfeffert einen exotischen Namen nacheinander die Treppenstufen hinauf: Von Sarah-Jane über Jeremy Pascal bis hin zu Loredana. Wer diese Szene stellvertretend für den Namensgeschmack von in der Quirinus-Stadt lebenden Eltern nimmt, könnte auf die Idee kommen, der Neusser habe ein Faible fürs Ungewöhnliche. Doch weit gefehlt. Denn ein Blick auf die beliebtesten Namen für Neugeborene im vergangenen Jahr beweist: Der Neusser mag es klassisch.

Bei den Jungen thront auf Platz eins der Name Alexander, gefolgt von Maximilian, Paul, Ben, Elias, Jonas, Leon, Lukas, Jakob und Noah. Die Top-Ten bei den Mädchen: Marie, Sophie, Emma, Charlotte, Maria, Johanna, Anna, Mia, Sophia und Emilia. "Bei den Jungen sind Maximilian und Alexander immer vorne dabei", sagt Sandra Spahn vom Standesamt der Stadt Neuss. 2015 sah es an der Spitze noch ein wenig anders aus. So lauteten die Top Drei bei den Mädchen Sophie, Marie und Emilia. Bei den Jungen waren es Maximilian, Noah und Elias.

(jasi)