Neuss: Dritter Raub binnen weniger Tage beschäftigt die Polizei

Ein 22 Jahre alter Neusser hat am vergangenen Montag Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Der junge Mann gab an, Opfer eines Raubes geworden zu sein. Das teilte die Polizei gestern mit. Seinen Schilderungen zufolge, war er gegen 19.30 Uhr zu Fuß auf der Straße "An der Barriere" unterwegs, als ihn plötzlich vier Unbekannte von hinten angriffen. Während sie auf das Opfer einschlugen, nahmen sie ihm Geld und eine Mütze ab. Nach dem Überfall begab sich der 22-Jährige nach Hause, wo er seinem Vater den Vorfall schilderte. Der junge Neusser erlitt bei dem Überfall Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach einem 18 bis 20 Jahre alten Quartett. Nach Angaben des Opfers waren sie türkischstämmig. Eine weitere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die vier jungen Männer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden. Es ist der dritte Vorfall dieser Art, der die Polizei in diesem jungen Jahr beschäftigt. Erst in der Nacht zum vergangenen Samstag wurde ein 52 Jahre alter Neusser Opfer eines Raubüberfalls. Der Mann war, gegen 2 Uhr zu Fuß im Bereich des Stadtgartens unterwegs, als ihm plötzlich drei unbekannte männliche Personen gegenüber standen. Während einer aus dem Trio ihn am Arm packte, durchsuchte eine zweite Person die Jacke des Opfers und riss sie ihm schließlich vom Körper.