Serie Neuss Und Seine Stadtteile: Eine Jugendherberge mit Mittelalter-Flair

Seit dem Jahr 1937 gibt es in Uedesheim eine Jugendherberge. In dem Neubau aus dem Jahr 2000 führen Anton und Maria Krüger die Herberge. Für Schulklassen bieten sie echte Ritter-Atmosphäre. Von Jascha Huschauer

Uedesheim Anton Krüger hat zwei Leidenschaften: Das Mittelalter und seine Jugendherberge. Und er hat einen Weg gefunden, beides miteinander zu verbinden. "Wir sind noch richtige Herbergseltern", sagt der 47-Jährige. Zusammen mit seiner Frau Maria führt er die einzige Neusser Jugendherberge. Die gibt es schon seit 1937. Im Jahr 2000 übernahmen Krügers die Herberge, als gerade der Neubau mit seinen 146 Betten fertig gestellt worden ist. Über 24.000 Übernachtungen konnten sie im vergangenen Jahr verzeichnen.

Einen wichtigen Anteil daran haben Klassenfahrten. Und bei denen kommt das Mittelalter ins Spiel. Mehrere Helme, Kettenhemden und Waffen hält Krüger bereit. "Bei uns können die Kinder das nicht nur im Lehrbuch sehen, sondern auch anfassen", sagt der Herbergsvater. Anhand von Gewändern lasse sich etwa auch zeigen, wie groß damals die Unterschiede zwischen Adel und Bauern waren. Das Programm in der Jugendherberge ist umfangreich und ergänze den Lehrplan an Grundschulen perfekt, sagt Krüger. Da steht das Mittelalter nämlich sowieso an. Neben der authentischen Ausrüstung gibt es auch vorbereitete Spiele: In kleinen Gruppen bekommen die Kinder Aufgaben: Vom Hufeisenwerfen, über das Armbrustschießen bis hin zum Gedicht aufsagen. "Wir zeigen, wie Kinder im Mittelalter gespielt haben", sagt Krüger. Am letzten Aprilwochenende plant er einen mittelalterlichen Hoftag auf dem Gelände der Jugendherberge.

"Das wollen wir vor allem für die Uedesheimer Kinder machen", sagt Krüger. Denn auch wenn die Anwohner natürlich nie in der Jugendherberge übernachten, will Krüger ein fester Bestandteil des Ortes sein. Und oft genug gebe es ja doch Kontakt zu den Uedesheimern. "Wenn die Menschen bei Familienfeiern ihre Gäste bei und unterbringen", sagt Krüger.

Quelle: NGZ