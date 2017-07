später lesen Neuss Fast 14 Prozent der Neusser über 18 Jahre haben Schulden 2017-07-05T19:32+0200 2017-07-06T00:00+0200

Wer in die oft zitierte "Schuldenfalle" gerät, hat oftmals Angst um seine Existenz, ist wie erstarrt, handlungsunfähig. "Die einen lassen sich von ihren Gläubigern allzu oft unter Druck setzen und zu Ratenzahlungen bewegen, während andere vielleicht monatelang ihren Briefkasten nicht mehr leeren, weil sie der Wahrheit nicht ins Auge blicken wollen", beschreibt Uwe Simons die beiden Gruppen, die täglich in eines der Beratungsbüros der Schuldner- und Insolvenzberatung des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM) in Neuss, Kaarst oder Meerbusch kommen. Der Diplom-Sozialpädagoge und Fachbereichsleiter informierte bei der Jahreshauptversammlung im Kardinal-Frings-Haus jetzt über dieses Angebot des SKM.