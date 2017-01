Neuss: Für unterkühlte Obdachlose Rettungskräfte alarmieren

Gerade in den Wintermonaten sind Bürger dazu angehalten, Obdachlose, die sich schlafend im Freien aufhalten, nicht zu ignorieren. So bittet Sabine Krehan, Leiterin der Fachstelle, darum, dass Bürger, falls sie unterkühlte Personen finden, Rettungskräfte informieren.

Wie man in diesem Fall reagieren sollte, zeigte eine Neusserin an Heiligabend. Als sie mit ihrem Pkw über die Kardinal-Frings-Brücke fuhr, sah sie wenig später auf einem Tankstellengelände einen Mann, der - nur mit Strickjacke, Hose und Schuhen bekleidet - auf der vom Regen noch feuchten Wiese lag. Bei einer Temperatur von rund neun Grad. Die Neusserin alarmierte die Polizei und zeigte sich erbost über deren Reaktion. Die angebliche Antwort: "Es gibt Menschen, die es bevorzugen, draußen zu schlafen." Auf Nachfrage erklärte die Polizei jedoch, dass direkt ein Streifenwagen hingefahren ist. Zudem sei ein Krankenwagen gerufen worden.

Die Obdachlosenunterkünfte haben bis Februar wegen des Wintereinbruchs verlängerte Öffnungszeiten. Darauf hat die Stadt jetzt hingewiesen. Wohnungslose Männer werden in der "Hin- und Herberge" am Tüv-Gelände, Derendorfweg 8, aufgenommen. Die Einrichtung ist montags bis freitags ab 17 Uhr geöffnet und schließt montags bis donnerstags um 7.30 Uhr. Über das Wochenende ist sie durchgehend eröffnet. Die Einrichtung ist unter 02131 905078 erreichbar.

Tagsüber können sich Wohnungslose montags bis freitags im Café Ausblick, Breite Straße 105, aufhalten. Dort besteht auch die Möglichkeit, eine warme Mahlzeit einzunehmen. Das Café Ausblick ist von 8 bis 15.30 Uhr geöffnet und unter der Rufnummer 02131 7395220 erreichbar. Im Haus "Lebensbrücke" an der Normannenstraße 40 (02131 568590) können wohnungslose Männer bis zu 18 Monate aufgenommen werden. Obdachlose Frauen finden Beratung in der Beratungsstelle "Brücke" des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF). Sie befindet sich an der Bleichstraße 20 und hat die Nummern 02131 920426 und 02131 920427. Die verlängerten Öffnungszeiten wurden vorerst bis Ende Februar anberaumt. Die Zentrale Fachstelle Wohnen der Stadt ist montags bis mittwochs, 8 bis 16 Uhr, donnerstags, 8 bis 18 Uhr, freitags, 8 bis 12.30 Uhr, unter 02131 905080, 02131 905081 und 02131 905083 erreichbar.

(jasi)