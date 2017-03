später lesen Neusser Woche Galland ist zurück - gute Entscheidung für die Wirtschaft 2017-03-17T19:17+0100 2017-03-18T00:00+0100

Ja, er kann so herrlich arrogant sein. Aber haben wir nicht alle unsere Schwächen? Überhaupt: Wer gut ist, der darf auch ab und an mal arrogant sein. Hauptsache die Leistung stimmt. Und die Ergebnisse, die Andreas Galland abgeliefert hat, waren immer gut. Wenn die Stadt Neuss ihr Gewerbeaufkommen seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt hat, dann hat das ganz viel mit Wirtschaftsförderung zu tun. Nur wenn der Bestand an Firmen gepflegt und ihnen Möglichkeiten zur Expansion am Standort aufgezeigt, aber auch Neuansiedlungen akquiriert werden, sichert und schafft das Arbeitsplätze, steigern sich so die Gewerbesteuereinnahmen.