2017-02-10T07:38+0100 2017-02-10T07:27+0100

In der Nacht zu Freitag hat eine Gartenlaube in Neuss in Flammen gestanden. Die Laube brannte komplett ab. Die Feuerwehr hatte vor Ort mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen.