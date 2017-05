später lesen Gewinnspiel Italienisches Frühstück am Bahnhof 2017-05-08T19:32+0200 2017-05-09T00:00+0200

Neuss (bur) Wenige Orte vermitteln die Hektik des Alltags so wie das Gedränge und der Lärm am Bahnhof. Wer davor Zuflucht sucht, hat es in Neuss nicht weit: Das "Café am Bahnhof" lädt täglich ab 6 Uhr zum Frühstück ein. Mit der NGZ können Sie drei 20-Euro-Gutscheine gewinnen, die Sie gleich in ein leckeres Frühstück umsetzen können. "Der Kaffee kommt bei uns nicht einfach aus dem Vollautomaten", sagt Massimo Rizza, der das Café vor zwei Jahren eröffnet hat. Cappucino, Espresso und andere Kaffeesorten bereitet bei ihm die italienische Siebträgermaschine.