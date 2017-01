Karneval in Venedig – das ist Pracht und Eleganz, Spektakel und Show – und jetzt bis Mitte April auch ein Vergnügen für Varieté-Besucher im Rheinland. Auf der Bühne von Roncallis Apollo-Theater in Düsseldorf geben derzeit Harlekin und Co. den Ton an.

Karneval in Venedig – das ist Pracht und Eleganz, Spektakel und Show – und jetzt bis Mitte April auch ein Vergnügen für Varieté-Besucher im Rheinland. Auf der Bühne von Roncallis Apollo-Theater in Düsseldorf geben derzeit Harlekin und Co. den Ton an. weniger