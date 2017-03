später lesen Neuss Landespolitiker kritisiert Langzeit-Mietvertrag für ZUE 2017-03-23T19:11+0100 2017-03-24T00:00+0100

Spitzenreiter Neuss: An keine andere Flüchtlingseinrichtung bindet sich das Land so lange, wie an die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) an der Stresemannallee. Erst zum 31. Januar 2042 läuft der Mietvertrag aus, den das Land mit dem Bauverein als Investor geschlossen hat.

Christoph Kleinau Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Christoph Kleinau (-nau) ist Redakteur bei der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. zum Autorenprofil schließen