später lesen Serie Neuss Und Seine Stadtteile Napoleons Wasserkreuzung ist die neue Neusser Sehenswürdigkeit FOTO: L. Berns FOTO: L. Berns 2017-03-13T19:02+0100 2017-03-14T00:00+0100

Das Epanchoir wird am 28. April offiziell in Betrieb genommen. An der Rekonstruktion des technischen Denkmals an der Nordkanalallee, Ecke Selikumer Straße, wurde zweieinhalb Jahre gearbeitet. Von Ludger Baten