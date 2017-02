später lesen Neuss Politik vertagt Entscheidung über OGS-Beiträge FOTO: woi FOTO: woi Teilen

2017-02-03T17:52+0100

Der Schulausschuss hat die Entscheidung über die neue Staffelung der Elternbeiträge für die außerunterrichtlichen Angebote der Offenen Ganztagsschulen (OGS) vertagt. Im April soll nun eine Entscheidung über eine nach Einkommen gestaffelte Erhebung getroffen werden. Die neue Regelung soll zum neuen Schuljahr in Kraft treten. Darauf verständigte sich der Schulausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend. Schuldezernentin Christiane Zangs will in den kommenden Wochen mehrere Modelle zur Beitragsstaffelung erarbeiten. Das von der Verwaltung vorgelegte Modell ist erstmal vom Tisch.