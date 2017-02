Neuss: Prinz Dieter möchte gar nicht gehen

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

"Es war einfach grandios", sagte Jakob Beyen, der Präsident des Neusser Karnevalsausschusses (KA), gestern bei der Pressekonferenz, in der Bilanz gezogen wurde. "Alles ist reibungslos verlaufen." Auch die Kappesfete sei gut besucht gewesen. Nur beim Möhneswing bestehe Handlungsbedarf. Dieser war nicht so gut besucht wie in den letzten Jahren, stellte der KA fest. "Nächstes Mal müssen wir noch mehr Werbung dafür machen", sagte Beyen.

Die Kappesfete besuchten über 2000 Menschen. Einige Male musste das Zeughaus sogar - wie auch im letzten Jahr - für einige Minuten geschlossen werden. Nach Schätzungen der Kreispolizei hatte der Kappessonntagszug etwa 100.000 Zuschauer. Im letzten Jahr flogen dabei laut KA etwa 80 Tonnen Kamelle, in diesem Jahr 100 Tonnen. Zu den beiden Rettungswageneinsätzen auf der Zollstraße sagte Zugleiter Ralf Dienel: "Das sind Sachen, die immer passieren können." Mit ihrem Sicherheitskonzept und auch mit der Zusammenarbeit mit der neuen Einsatzleitung der Polizei waren die Karnevalisten zufrieden. "Der Brennpunkt am Amtsgericht war super im Griff", sagte Dienel. Er wies daraufhin, dass im nächsten Jahr noch weitere Straßenabschnitte für die Aufstellung der Wagen gesperrt werden müssen. Den ersten Platz bei den Karnevalswagen belegte die Edelreserve Rot-Gelb, Platz zwei die Närrische Pudelbande, Platz drei die Hippelänger Jecke. Die sehenswerteste Fußgruppe war "Der letzte Rest vom Schützenfest". Platz zwei belegten bei den Fußgruppen die Nüsser Sahnebällchen und Platz drei die Gemeinnützigen Werkstätten Neuss.

Prinz Dieter III. und seine Novesia Anita I. betonten noch einmal, wie viel Freude ihnen die Session gemacht hat. "Wir werden es nie in unserem Leben vergessen", sagte Dieter III. und fragte dann: "Was ist, wenn wir sagen, wir treten nicht zurück?" Bis zum 11.11. haben Dieter III. und Anita I. ihr Amt noch inne. Dann beginnt die nächste Session - und die hat auch schon ein Motto: "De Kappes mit de Pappnas hät Fastelovend im Blot". Der Karnevalsausschuss erarbeitete dieses zusammen mit DJ Titschy, der auch in der nächsten Session wieder das Mottolied singen wird. "Dieses Mal haben wir das Symbol des Neusser Karnevals im Motto: Den Kappes", stellte Beyen fest.

Quelle: NGZ