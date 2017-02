Stolpersteine für Opfer aus dem Widerstand

Johanna Frankenberg war unter den Deportierten, als am 22. Juli 1942 ein Sonderzug die Bewohner des letzten "Judenhauses" an der Küpperstraße nach Theresienstadt verschleppte. Die damals 72-jährige Witwe des Viehhändlers Siegmund Frankenberg wurde im September 1942 ermordet. An sie wird an ihrem letzten Wohnsitz, Rheinuferstraße 94, erinnert.

Johanna Frankenberg war unter den Deportierten, als am 22. Juli 1942 ein Sonderzug die Bewohner des letzten "Judenhauses" an der Küpperstraße nach Theresienstadt verschleppte. Die damals 72-jährige Witwe des Viehhändlers Siegmund Frankenberg wurde im September 1942 ermordet. An sie wird an ihrem letzten Wohnsitz, Rheinuferstraße 94, erinnert. weniger