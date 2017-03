später lesen Neuss Tourist-Info feiert mit einem Aktionstag das 15-jährige Bestehen FOTO: Stadt FOTO: Stadt 2017-03-01T20:46+0100 2017-03-02T00:00+0100

Das Team der Tourist-Info in den Rathaus-Arkaden am Büchel gibt einen aus. Anlass dazu bietet der 15. Geburtstag dieser Einrichtung, der am Donnerstag, 9. März, gefeiert werden kann. Aus diesem Anlass möchte das Team mit allen anstoßen, die zwischen 13 und 17 Uhr zum Gratulieren kommen.

