Neuss: Viele Vorstellungen sind ausverkauft

Kinofilme mit Stücken von William Shakespeare

Kino Das Festival kooperiert während der Spielzeit mit drei Programmkinos.

Düsseldorf Das Souterrain (Dominikaner straße 4) zeigt am 12. Juni um 19 Uhr den Film "Der Widerspenstigen Zähmung" von Carlo Zefirelli 1967. "Hamlet" von Grigori Kozintsev (1964) läuft am 30. Juni um 19 Uhr in der Black Box (Schulstraße 4).

Neuss "Much Ado about Nothing" von Kenneth Branagh ist am 14. Juni, um 19 Uhr im Kino Hitch (Oberstraße 95) zu sehen.

Informationen Weitere Infos zum Angebot und Anmeldeformalitäten gibt es unter www.shakespare-festival.de.