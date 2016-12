später lesen Neuss Vor 50 Jahren starb Adolf Flecken - ein Minister aus Neuss Teilen

Er war der erste Neusser, dem in der damals noch jungen Bundesrepublik ein Ministeramt übertragen wurde: Adolf Flecken, Jahrgang 1889, promovierter Jurist. Ministerpräsident Karl Arnold holte den Neusser 1950 zunächst als Innenminister in sein Landeskabinett, von 1952 bis 1956 war Flecken NRW-Finanzminister. Gestern jährte sich sein Todestag zum 50. Mal. Die Familie Flecken engagiert sich bis in die Gegenwart hinein in Politik und Gesellschaft. Adolf Fleckens Sohn Karl war Stadtverordneter, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion und Schützenkönig. Enkel Martin ist CDU-Ratsherr, Mitglied im Komitee, wo er als designierter Schützenpräsident gilt, wenn Thomas Nickel im November 2017 sein Amt aufgeben wird.

