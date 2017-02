später lesen Neuss Wirtschaftsförderung bietet Unternehmerinnen-Treff an 2017-02-22T20:07+0100 2017-02-23T00:00+0100

Der nächste Unternehmerinnen-Treff der städtischen Wirtschaftsförderung steht unter dem Motto "Erfolgreich tägliche Herausforderungen und Krisen meistern - mit systematischen (Denk-)Methoden". Das Angebot richtet sich sowohl an Frauen, die bereits mit ihrem eigenen Unternehmen Fuß gefasst haben, als auch an Gründerinnen. Der Stammtisch findet am Donnerstag, 9. März, im Weitz-Zimmer (Raum U.214/217) des Neusser Rathauses statt. Der Raum ist über Eingang 3 (gegenüber des Bürgeramtes) zu erreichen. Beginn ist um 19 Uhr.