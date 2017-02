später lesen Radevormwald Auftakt der Proben für den Evensong zum Luther-Jahr FOTO: hdo FOTO: hdo Teilen

Eine erste Kennlernprobe mit allen Kirchenchören, die sich am Evensong zum Luther-Jahr am 10. September beteiligen wollen, ist am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 12 Uhr im Gemeindehaus der Martini-Gemeinde (Uelfestraße 15). Die Chöre der Martini-Gemeinde, der gemischte Chor St. Marien, der Gospelchor und der Paul-Gerhardt-Chor der Lutherischen Kirchengemeinde planen den ökumenischen Evensong in der katholischen Kirche St. Marien.