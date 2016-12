Radevormwald: Chinesisches Restaurant öffnet Mitte Januar

Tedi bleibt fünf Jahre in der Schlossmacher Galerie. Gespräche über Beatmungszentrum laufen noch. Von Wolfgang Scholl

Die Sanierung des Schlossmacherzentrums zur Schlossmacher Galerie schreitet zwar weiter voran. "Es gibt aber Verzögerungen", sagt Klaus Giesen, der das große Zentrum für das Unternehmen Contec verwaltet. Inhaber Knut Hinz hatte das Schlossmacherzentrum im Oktober 2014 erworben. Als letzte beleuchtete Werbetafel soll die bereits montierte am Schlossmacherplatz in den nächsten Tagen angeschlossen werden.

"Wir mussten an verschiedenen Stellen komplett entkernen", sagt Giesen und nennt damit einen Grund für Verzögerungen. Nachdem im Sommer bereits der Filialist Takko einzog, ist im Herbst die KiK-Fläche auf der gegenüberliegenden Seite des Aufgangs von der Poststraße komplett entkernt und modernisiert worden. "Wir haben mit KiK einen Zehn-Jahres-Vertrag abgeschlossen", sagt Giesen. Der Filialist konnte so auch seine moderne Optik anbringen.

Bis zum Jahresende abgeschlossen werden sollen die Arbeiten auf der unteren Fläche auf der Seite zum Busbahnhof. Dort entsteht ein großes China-Restaurant. "Wir hoffen, dass wir die Abnahmen in der kommenden Woche abschließen können, so dass Mitte Januar die Eröffnung gefeiert werden kann", sagt Giesen. Ursprünglich hatte Contec als Eröffnungstermin einen Tag im Oktober anvisiert. "Bei Technik-Erneuerungen wie zum Beispiel bei der vorgeschriebenen Wärmerückgewinnung oder der Lüftungstechnik gibt es heute nur noch Einzelanfertigungen. Und das führt immer mal wieder zu Zeitverzögerungen", sagt der Contec-Verwalter. Für die große Gastronomiefläche sind vor einigen Wochen bereits die Eingangstüren installiert worden. Nach den jeweiligen Einbauten müssen dann immer wieder die Abnahmen erfolgen.

Neben diesem Eingang zu dem "Event-Chinesen" und der Anlieferungsfläche der Woolworth-Filiale soll demnächst noch ein weiterer Eingang gebaut werden. Der erhält dann auch einen Aufzug, damit die beiden neben dem Fitness-Studio Clever-Fit liegenden neuen Flächen barrierefrei angedient werden können. Entstehen werden eine 200 bis 300 Quadratmeter große Bürofläche und ein Bereich für ein Gesundheitszentrum. Im Gespräch ist Contec mit einem Beatmungszentrum. "Die Gespräche sind weit gediehen, die Verträge aber noch nicht unterzeichnet", sagt Giesen.

Im Zuge dieser Arbeiten wird auch das große Dach erneuert. Vor einigen Wochen ist die Kiesauflage des Flachdaches bereits entfernt worden. Auf die bereits vorhandene Dämmung wird im neuen Jahr auch noch eine Aufdeckdämmung aufgebracht. "Wir erfüllen dann alle Bestimmungen", sagt Giesen. Damit es im Gesundheitszentrum auch Tageslicht gibt, wird ein Teil des Daches geöffnet und mit Oberlichtern ausgestattet.

Tätig ist das Unternehmen Contec auch noch auf einer anderen Fläche: Filialist Tedi hat seine Option für weitere fünf Jahre bis 2021 gezogen. Zuvor war im Frühjahr über eine Schließung der Filiale gesprochen worden. Die Geschäftsräume werden etwas vergrößert und wandern in Teilen in Richtung Passage und Bürgerhaus. Der Umzug soll auch in den ersten Wochen des neuen Jahres erfolgen. Nach diesem Umzug wird am Kopf des Aufgangs von der Poststraße mit dem Bau eines weiteren Zugangs ins Innere der Schlossmacher Galerie begonnen.

Quelle: RP