Radevormwald: Mit Fleiß und Motivation gesünder leben

Die Schlemmertage sind vorbei. Jetzt wollen viele abnehmen. Ein gesunder Körper braucht dabei Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Das Gesundheitszentrum Gektis hilft vielen Radern, ihre Neujahrsvorsätze in die Realität umzusetzen. Von Flora Treiber

Neues Jahr, neue Vorsätze, neues Ich. Mit diesem Dreiklang wollen viele Radevormwalder nach der Silvesternacht durchstarten und neben mehr Fleiß auch mehr Motivation für einen gesünderen Lebensstil, samt mehr Sport und ausgeglichener Ernährung, an den Tag legen.

Sportwissenschaftlicher Patrick Bartsch betreut im Gesundheitszentrum Gektis an der Wiesenstraße viele Menschen mit genau diesem Vorsatz und verrät seinen wichtigsten Tipp: "Einfach machen! Wer es geschafft hat, erst mal anzufangen, hat das Schwierigste schon hinter sich. Nach dem Startschuss kann man sich um die genaue Trainingsplanung kümmern", sagt er. Wer nach langer Zeit wieder anfangen möchte, Sport zu treiben, sollte vor dem Trainingsbeginn seinen Hausarzt zurate ziehen.

Auf der Trainingsfläche von Chrissovalantis Gektis werden alle Kunden individuell betreut und behutsam an ihr Trainingsziel herangeführt. "Nachdem die Ziele formuliert sind, erstellen wir gemeinsam einen Trainingsplan. Dabei geht es nicht nur um Kraft, sondern auch um Ausdauer", sagt Patrick Bartsch. Seine Kollegen und er sind immer für die Besucher des Fitnessstudios ansprechbar, sorgen für die richtige Nutzung aller Geräte und fordern die Männer und Frauen heraus. "Eine gute Mischung aus fordern und fördern ist wichtig, um die Motivation aufrecht zu erhalten", sagt Bartsch.

Einer der größten Trends der vergangenen Jahre ist eine enge Absprache zwischen Trainer und Kunde: Personal-Trainer sind immer gefragter, weil sie dabei helfen, die schnell abflachende Motivation aufrechtzuerhalten und Sportanfänger bei ihrem Weg zurück in die Welt der Bewegung zu unterstützen.

Ursula Schmitz weiß die persönliche Betreuung zu schätzen. "Mein Mann und ich haben Jahre lange keinen Sport mehr getrieben, und jetzt sind wir zwei mal in der Woche hier, um zu trainieren", sagt die 69-Jährige. Sie versucht, das ganze Jahr Sport zu treiben und nicht nur in den ersten Monaten eines Jahres. "Die Motivation geht natürlich manchmal verloren, aber es hilft, wenn man einen Trainingspartner hat", sagt sie mit Blick auf ihren Mann Heinz. Neben dem Trend zu einem Personal-Trainer hat das Gesundheitszentrum Gektis einen weiteren in sein Programm aufgenommen, der sich um Beweglichkeit dreht. "Neben Kraft und Ausdauer ist Beweglichkeit die wichtigste Komponente. Flexibilität hält jung", sagt Patrick Bartsch.

Viele Kunden des Sportwissenschaftlers treffen sich regelmäßig zum sogenannten Flex-Zirkel. Mit der Hilfe von Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten ermöglicht das Gesundheitszentrum Gektis Menschen in jedem Alter, Sport zu treiben, Muskelmasse aufzubauen und Gewicht zu verlieren. In regelmäßigen Seminaren informieren Experten außerdem über wichtige Bewegungsabläufe des Körpers und Grundlagen zur ausgeglichenen Ernährung. Zwischen dem Neujahrsvorsatz und einem gesunden und starken Körper steht also nur noch der Schweinehund, der überwältigt werden muss.

