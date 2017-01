später lesen Jecke Zick Närrische Pracht im Rittersaal von Schloss Burg Teilen

Der Rittersaal auf Schloss Burg in Solingen hatte sich in ein Meer aus leuchtenden Farben verwandelt. Und vor den zahlreichen langen Federn, die auf den Häuptern der Tollitäten prangten, mussten sich die Besucher schon in Sicherheit bringen. 20 amtierende Prinzenpaare aus der gesamten bergischen und oberbergischen Region hatten sich zum großen Prinzentreffen versammelt - und sie zeigten sich in voller Pracht. Mitten drin die Rader Karnevalisten der RKG mit Prinzenpaar Denise Steinhauer und Ludovic Oudot, die mit Sophia und Xenia zwei hervorragende Tanzmädchen aus der großen Tanzgarde mitgebracht hatten. Sie begeisterten mit wunderbarer Synchronisation.