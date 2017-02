später lesen Radevormwald Zugfazit: Drei Jugendliche mussten ihren Eltern übergeben werden FOTO: scholl FOTO: scholl 2017-02-27T17:48+0100 2017-02-28T00:00+0100

Dass der Karnevalszug am Samstag unfallfrei über die Bühne ging, das ist für Ordnungsamtsleiter Jochen Knorz die wichtigste Nachricht. Angesichts der 8000 Besucher sieht er das Sicherheitskonzept als erfolgreich. "Wegen der hohen Zahl an Besuchern war es für alle Hilfskräfte ein sehr intensiver Tag", sagte Knorz, der ein Team von 18 Mitarbeitern aus Jugend- und Ordnungsamt zusammengestellt hatte. Eine Häufung der Notfälle zum späteren Abend hin, bestätigte DRK-Einsatzleiter Thomas Berger. Statt im Zelt behandelten die Sanitäter die Verletzten in einem geheizten Container als rollende Hilfsstelle. "Das hat sich bewährt", sagte er.