Heiligenhaus: Die Bücherei bekommt ein neues Zuhause

Das Thormählen-Bildungshaus an der Kettwiger Straße wird die neue Adresse. Gestern Abend war im Bildungsausschuss Gelegenheit, die Architektenpläne kennenzulernen. Von Paul Köhnes

109 Jahre Büchereigeschichte in Heiligenhaus - gestern Abend wurde ein weiteres Kapitel aufgeschlagen. Die Stadtbücherei zieht dieses Jahr in das entstehende Thormählen-Bildungshaus um.

Architekt Raimund Hölscher plant das Haus der Thormählen-Stiftung. Für seine Ideen und den Stand der Umsetzung gab es einhelliges Lob im Ausschuss für Bildung und Sport. Der Zeitstrahl: Im Frühjahr können die neuen Räume erstmals von innen besichtigt werden, im Sommer soll alles fertig sein. Die Bibliothek wird dann über 430 Quadratmeter Stell- und Bürofläche verfügen, wie Hölscher erläuterte. Statt des eigenen Lesecafés, wie jetzt im Sparkassenturm, wird es einen mitnutzbaren Mehrzweckraum geben. Außerdem öffnet sich die Bücherei bewusst ins Foyer des neuen Bildungshauses hinein. Das Haus enthält außerdem Schülerlabore, betreut von der Hochschule Bochum. Details stehen fest: Ein Großteil der Regale wird mit umziehen, Tresen und Theken wohl nicht. Und es wird eine Einbruchswarnanlage eingebaut - der teils schwer einsehbaren Lage des Baus wegen. "Das Haus wurde komplett entkernt, nur die Stahlkonstruktion blieb", so der Architekt. Und das unverkennbare verglaste Treppenhaus. Hinzu kommen - ebenfalls verglaste - Lifte.

Der Umzug soll die Mietkosten verringern, das ist spätestens seit dem vergangenen Jahr klar. Denn auch in der Stadtbücherei gab es eine Budgetkürzung von 20 Prozent und die mache sich, so heißt es im Jahresbericht für 2015 durchaus bemerkbar: Aufgrund der Mittelknappheit konnten Neuerscheinungen nicht in der optimalen Bandbreite angeschafft werden, das sei ein Grund, warum die einige Jahre lang erreichte Marke von 100.000 Ausleihen wieder unterschritten worden sei. In Zahlen sieht das so aus: Mit 95.543 Entleihungen im Jahr 2015 ist die Zahl dabei im Vergleich zum Vorjahr (92.529 Entleihungen) konstant geblieben. 2013 waren es noch 105.585 Entleihungen.

Derzeit ist die Geschichte der Bücherei nachzuerleben auf großformatigen Fotografien im Treppenhaus des Sparkassenturms. Wer tiefer einsteigen möchte, kann die Geschichte der Einrichtung auch in einem Buch der Heiligenhauser Publizistin Ruth Ortlinghaus nachlesen. Die 70 Seiten starke Schrift - versehen mit 162 Bildern - entstand 2008 zum 100-jährigen Bestehen der Bibliothek. Der Titel ist so schlicht wie selbstbewusst: "100 Jahre Stadtbücherei Heiligenhaus 1908 - 2008. Eine Chronik des Erfolgs." In der Stadtbücherei stehen über 33.000 Medien zur Ausleihe parat, davon gehören über 8.000 der Belletristik an, über 7000 sind Kinder- und Jugendbuchliteratur und über 7000 Non-Book-Medien, also Hörbücher, Spiele oder Filme. Büchereichefin Andrea Einig und ihre drei Mitarbeiterinnen arbeiten parallel zu den Architekten-Planungen an einem neuen inhaltlichen Konzept für das Haus. Es soll - wie unsere Redaktion berichtete - besonders auf die Bedürfnisse von Schulkindern zugeschnitten werden, auch was die Öffnungszeiten angeht.

