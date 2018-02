Ratingen: "Humor statt Kohle" beim RuhrpottSpecial der Zelt Zeit

Hennes Bender, Lioba Albus und Fritz Eckenga gehören zu den Stars bei der beliebten Veranstaltung am Grünen See in Ratingen. RP verlost Karten.

West (RP) Die Zelt Zeit 2018 holt den Ruhr-Pott nach Ratingen: Die Veranstaltung am Grünen See vom 17. bis 20. Mai 2018 startet unter dem Motto "Auf Ruhr!". Humor ist das neue Grubengold des Ruhrgebiets, und seine Comedians und Kabarettisten haben "Das Revier" inzwischen auf die ganze Republik ausgedehnt. Ja, der Pott ist zur Kleinkunstschmiede Nummer 1 in diesem Land geworden. Für die Veranstaltung verlost die RP Karten.

Drei prominente Vertreter dieser Szene werden ein Feuerwerk der guten Laune entfachen und uns in ihren ruhrgebietstypischen Geschichten und Perspektiven die Welt erklären.

Lioba Albus nimmt als Wortvulkan kein Blatt vor den Mund und durchleuchtet vor allem die ewigen Beziehungsdramen von Mann und Frau.

Hennes Bender als Bochumer Urgestein verläßt seine Stadt nur, wenn's sein muss.... Für seine Auftritte oder wie 2004 zur Verleihung des deutschen Comedypreises.

Fritz Eckenga begeistert mit seinen subtilen satirischen Texten. Von seinem Stützpunkt Dortmund aus dichtet er sich die Welt zusammen. Zurecht wurde er im November 2017 in Herne mit dem Tegtmeier Ehrenpreis ausgezeichnet. Karten zum Preis von 20 Euro zzgl. Gebühren gibt es in Ratingen bei: Ticket- und Infohotline: Kulturamt der Stadt Ratingen, Tel. 02102 - 5504 104; Reisezentrum Tonnaer/RP-Service Point, Telefon 02102- 280 39; Euronics Johann & Wittmer, Telefon 02102- 434040 oder online unter www.eventim.de. Verlosung: Mit ein wenig Glück können RP-Leser Karten gewinnen. Und so geht's: Eine E-Mail schicken an ratingen@rheinische-post.de, in den Betreff Verlosung Zeltzeit schreiben und ins Textfeld Name und Adresse. Einsendeschluss ist Dienstag, 27. Februar 2018, 23 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden von der Redaktion zeitnah benachrichtigt.

