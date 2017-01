Polizei Ratingen sucht Zeugen: Piloten durch Laserstrahlen geblendet

Unbekannte sollen versucht haben, Piloten eines Flugzeugs im Landeanflug auf Düsseldorf mit einem Laserpointer zu blenden. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich gegen 7 Uhr am Samstagmorgen. Das Flugzeug einer deutschen Fluggesellschaft aus Stuttgart befand sich im Landeanflug auf Düsseldorf. Wie die Polizei mitteilt, soll eine bislang unbekannte Person versucht haben, mit einem Laserpointer die Piloten zu blenden. Sie soll sich in Ratingen-Breitscheid am Blomericher Weg aufgehalten haben.

Nach Angabe der Flugsicherung blieb es beim Versuch. Die Piloten konnten sicher landen. Eine Fahndung in Breitscheid blieb erfolglos.

Die Polizei warnt vor solchen Aktionen: "Vermutlich halten der oder die Tatverdächtigen die Aktion für eine ungefährliche Spielerei", heißt es in dem Bericht. "Dem ist jedoch bei weitem nicht so." Eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr liege vor. Wer fahrlässig einen Piloten blende, riskiere bis zu zwei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Bei Vorsatz könne es bis zu zehn Jahre Haft geben.

Die Polizei Ratingen sucht Zeugen des Vorfalls am Samstagmorgen. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 02102/9981-6210.

(ots)