Ratingen: Schule engagiert sich seit 30 Jahren für Bolivien

Ganze Schülergenerationen setzten sich am Gymnasium Hochdahl schon für Gleichaltrige in Bolivien ein. Seit 30 Jahren verbindet das Gymnasium eine Partnerschaft mit der Schule in Collpani, dem Armenviertel von El Alto. Der "Tag für Afrika", bei dem europaweit für Hilfsprojekte in Afrika gesammelt wurde, gab 1985 am Gymnasium Hochdahl den Ausschlag, sich langfristig und nachhaltig für Kinder und Jugendliche in den ärmsten Regionen der Welt einsetzen zu wollen. 1986 beschloss die Schulkonferenz dann, eine Schulpartnerschaft mit dem drei Jahre zuvor von einem deutschen Pfarrer gegründeten Colegio P.