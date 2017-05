später lesen Lokalsport TuS Lintorf will letzte Zweifel an Rettung beseitigen 2017-05-03T22:11+0200 2017-05-04T00:00+0200

Dass der spielerische Einsatz des TuS Lintorf im letzten Heimspiel der Handball-Oberliga gegen den TSV Aufderhöhe auf Grund der kaum noch vorhandenen Abstiegsgefahr nur noch begrenzter Natur sein könnte, davon will Trainer Christian Beckers überhaupt nichts wissen. "Wenn es in der Regionalliga für uns vom Niederrhein ganz unglücklich läuft, dann gibt es in unserer Liga noch einen dritten Absteiger", sagt der 28-Jährige. Und dort, auf dem drittletzten Rang, steht der TSV Aufderhöhe - der Gegner am Samstag (18 Uhr). Die Lintorfer stehen als Zehnter nur drei Punkte besser - und das zwei Spieltage vor dem Ende der Saison.