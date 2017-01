Remscheid: 31 Remscheider wollen ins "Parlament"

In dieser Woche werden die Unterlagen für die Wahl der IHK-Vollversammlung versandt. Um die 80 Plätze bewerben sich auch viele heimische Unternehmer. Von Henning Röser

Für 33.000 Bergische Unternehmer im Städtedreieck hat das Superwahljahr 2017 schon begonnen. Sie alle werden in dieser Woche per Post zur Stimmabgabe bei einer Briefwahl eingeladen. Am 16. Januar beginnen die Wahlen für die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Wuppertal-Solingen-Remscheid. Bis zum 10. Februar kann gewählt werden. Jeder Unternehmer hat eine Stimme, egal ob Industrieboss oder Einzelhändler. Das Schreiben enthält einen frankierten Rückumschlag. Niemand muss ein Wahllokal besuchen.

Das sogenannte Parlament der Wirtschaft ist das wichtigste Entscheidungsgremium der IHK. Es geht hier um Entscheidungen, die die gesamte Wirtschaftsregion betreffen. So hat sich das Gremium in der Vergangenheit unter anderem für die DOC-Ansiedlung in Remscheid ausgesprochen (und dafür Kritik aus der Wuppertaler Politik geerntet) oder die Ikea-Pläne in Wuppertal unterstützt.

IHK-Geschäftsführer Michael Wenge hofft erneut auf eine gute Wahlbeteiligung. Im Jahr 2013 lag sie bei 15 Prozent, diesen Wert würde man gerne wieder erreichen. Zum Vergleich: In Köln oder Bochum, wo bereits gewählt wurde, lag die Beteiligung unter 10 (Köln) beziehungsweise bei 12 Prozent.

Attraktiv scheint die Aufgabe auf jeden Fall zu sein. 138 Kandidaten bewerben sich auf 80 Plätze in der Vollversammlung. Die Unternehmer haben also tatsächlich die Wahl. Remscheid ist als kleine Stadt im Bunde gut vertreten, so dass die heimischen Unternehmen in allen Bereichen einen Vertreter aus ihrer Stadt ankreuzen könnten. 31 Kandidaten aus der Seestadt auf dem Berge stehen in den insgesamt sechs Themenbereichen Industrie, Gross-und Außenhandel, Einzelhandel, Kreditinstitute / Versicherungen, Verkehrsgewerbe und sonstige Dienstleistungen zur Wahl. Letzterer hat bei dieser Wahl mehr Sitze als 2013 zu vergeben. Die Zusammensetzung des Parlaments trägt damit den Veränderungen in der bergischen Wirtschaft Rechnung.

Ausgezählt werden die Briefwahlen am 14. Februar,, Die konstituierende Sitzung der neuen Versammlung ist im Mai. Eine der ersten Amthandlungen wird die Wahl des Präsidiums sein. Der jetzige Präsident, der in Remscheid tätige Unternehmer Thomas Meyer, steht als Kandidat wieder auf dem Wahlzettel.

Kurzportraits aller Kandidaten finden sich online unter www.wuppertal.ihk24.de

Quelle: RP