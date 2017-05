später lesen Remscheid Frist verlängert für Bewerbungen zum Klimaschutz 2017-05-05T19:27+0200 2017-05-06T00:00+0200

Vereine, die umweltbewusst handeln, können sich noch bewerben: Die Frist für Bewerbungen um den Klimaschutzpreis "Vereins-Klima"ist verlängert worden. Die Wettbewerbsbeiträge können nun bis zum 2. Juni 2017 eingereicht werden. Klimaschutzpreis "Vereins-KLIMA" der Klima-Allianz Remscheid soll Projekte zur CO2-Einsparung oder Ideen zur klimaschützenden Bewusstseinsbildung in den Fokus rücken. Zu gewinnen gibt es insgesamt 3000 Euro an Preisgeldern. Bewerben können sich Vereine und Mitglieder von Vereinen, die ein kreatives Projekt zum Klimaschutz in der Stadt Remscheid planen, durchführen oder in den letzten zwei Jahren schon durchgeführt haben. Bewerbungen müssen in schriftlicher oder elektronischer Form erfolgen und beinhalten eine aussagekräftige Beschreibung des Projektes (Ausgangslage, Maßnahmen, Ergebnis) und falls vorhanden Bildmaterial.