Alpen: Abschied für Menzelens "Kaffeemamsell"

Irmgard Hackstein kümmerte sich 20 Jahre lang um das "Lebenselexier" Kaffee des Frühstückstreffens im Schützenhaus. Von Nicole Maibusch

Kaffee ist nicht gleich Kaffee - das wissen auch die regelmäßigen Besucher des Seniorentreffs AG Bürgerhaus in Menzelen-West. Mehr als 20 Jahre lang hat Irmgard Hackstein nicht nur bei den monatlichen Frühstückstreffen dafür gesorgt, dass die Besucher zum morgendlichen "Überlebenselixier" greifen konnten. Als "Kaffeemamsell" hat sie auch dafür gesorgt, dass jeder zu seinem Lieblingsgetränk kommt. Denn der Kaffee hat allen wunderbar geschmeckt.

"Der koffeinhaltige Kaffee kam stets in die weiße Thermoskanne, der koffeinfreie in die blaue", sagt Hans-Gerd van Linn, Vorsitzender des Seniorentreffs AG Bürgerhaus, und schmunzelt wissend. Im Rahmen der traditionellen Adventsfeier wurde die "gute Seele" aus dem Helferteam des Seniorentreffs, die von allen geschätzt wurde, jetzt verabschiedet.

"Irmgard war immer lustig und hatte stets gute Laune, ein böses Wort aus ihrem Mund gab es nicht", erzählt van Linn über die scheidende Helferin. Mit nunmehr 80 Jahren, so habe es Irmgard Hackstein für sich entschieden, sei es jedoch an der Zeit, ihre Arbeit in jüngere Hände zu legen.

Künftig wird sie nur noch einspringen, wenn einmal Not am Mann, besser an der Frau ist. Eine Nachfolgerin ist übrigens schon gefunden: Künftig übernimmt Gisela van Bebber (71) bei den Frühstückstreffen im Wippött-Schützenhaus das bei allen Besuchern sehr geschätzte Amt der "Kaffeemamsell".

Insgesamt 41 Senioren haben in diesem Jahr die traditionellen Nikolausfeier des Seniorentreffs AG Bürgerhaus im Schützenhaus am Wippött besucht. Eine wahrhaft stattliche Anzahl. Neben dem Weckmannfrühstück und den verschiedenen weihnachtlichen Vorträgen freuten sich die Gäste vor allem über den Besuch von Nikolaus und Knecht Rupprecht. Beide hatten, wie von den Besuchern erwartet, einen Bollerwagen voller Geschenke mitgebracht. "Jeder Gast bekommt dann ein kleines Paket samt einer hübschen Weihnachtskarte mit einem Menzelen-Motiv als kleine Aufmerksamkeit", berichtete Hans-Gerd van Linn.

Der Vorsitzende freut sich vor allem darüber, dass der Seniorentreff in Menzelen sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. "Rund 40 Besucher verzeichnen wir durchschnittlich bei jeder unserer Veranstaltungen", berichtete van Linn nicht ohne Stolz.

Neben den monatlichen Frühstückstreffs sind im Jahresprogramm unter anderem der Karnevalsnachmittag, das Ostereier-Essen, das Grillen im Sommer sowie der Halbtagsausflug feste Größen für die älteren Leute im Ort. An deren Bedürfnissen richtet sich der gesamte Veranstaltungskalender aus. "Wichtig ist uns vor allen Dingen, dass unsere Senioren alle Veranstaltungen mitgestalten können", betont der Vorsitzende des Seniorentreffs.

